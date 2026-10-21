ФНС уточнила требования по делу о банкротстве блогера Митрошиной

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Арбитражный суд Москвы принял уточненное заявление Федеральной налоговой службы (ФНС) о банкротстве блогера Александры Митрошиной. Рассмотрение обоснованности требований налоговой отложили до января, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение инстанции.

Новую сумму требований ФНС не раскрыли. В августе ведомство снизило ее до чуть более 125 миллионов рублей, тогда как изначально в материалах дела фигурировало около 211 миллионов.

Заседание перенесли, чтобы дождаться решения налогового органа по апелляции Митрошиной. В рамках дела о банкротстве суд должен проверить, обоснованны ли требования налоговой и есть ли основания признать блогера банкротом.

Отдельно Митрошина оспаривала решение ФНС о доначислении примерно 128 миллионов рублей налогов и начислении около 87 миллионов рублей штрафов. Две судебные инстанции оставили решение налоговой в силе.

Митрошину задержали в 2025 году по делу о легализации свыше 127 миллионов рублей, заработанных на услугах в сфере допобразования. Часть средств она провела через упрощенную систему налогообложения и вложила в московскую недвижимость.

Вину блогер признала не сразу. Сначала согласилась с обвинением полностью, затем лишь частично. Мерой пресечения для нее стал домашний арест с запретом на использование интернета и связи.

Спустя полтора года суд приговорил Митрошину к трем годам лишения свободы условно, штрафу в 900 тысяч рублей и конфискации 115 миллионов.