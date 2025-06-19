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19 июня, 16:42

Шоу-бизнес

Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста блогеру Митрошиной

Фото: телеграм-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной.

Блогеру продлили меру пресечения до 24 июня, после чего защита Митрошиной обжаловала это решение. Для блогера просили избрать запрет определенных действий, так как, по словам адвоката, из-за ограничений девушка не может вести предпринимательскую деятельность. Митрошина в зале суда подтвердила позицию защиты.

"Постановление Чертановского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", – передает слова судьи РИА Новости.

Блогера Александру Митрошину задержали в марте по факту легализации денег в особо крупном размере. По информации следствия, она уклонилась от уплаты налогов в размере 127 миллионов рублей и легализовала эти средства, купив недвижимость в Москве.

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Сюжет: Дело блогера Митрошиной
судышоу-бизнес

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