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Новости

21 октября, 10:19

Город

На столичные клумбы начали высаживать тюльпаны

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Городские службы Москвы приступили к осенней посадке тюльпанов на клумбах, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в МАХ.

Для оформления цветников используют несколько разновидностей тюльпанов. Желтые "стронг голд" отличаются бутонами, напоминающими вытянутый бокал, багряно-красные "апельдорн" дополняют белые "роял вирджин" и нежно-розовые "шуга лав".

Клумбы также декорируют разноцветной древесной щепой. Она помогает сохранять тепло в почве, препятствует ее чрезмерному промерзанию и защищает корни многолетних растений. Кроме того, щепа придает цветникам яркий и ухоженный вид в межсезонье.

Осеннюю посадку проводят ежегодно в октябре, пока не установились устойчивые отрицательные температуры. Это необходимо, чтобы луковицы успели укорениться до зимы. По традиции весной тюльпаны распустятся перед майскими праздниками и будут радовать своей красотой жителей и туристов на набережных, площадях, в парках, скверах и других городских пространствах.

Ранее сообщалось, что светодинамический фонтан в музее-заповеднике "Царицыно" начали готовить к зиме – его укроют воздухоопорным куполом. Конструкция состоит из восьми секторов весом по 400 килограммов и центральной соединительной детали. Ее монтаж занимает около недели, а для поддержания формы купола круглосуточно работает вентилятор.

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