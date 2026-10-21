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21 октября, 09:46

Происшествия

В Подмосковье возбудили уголовное дело после гибели мужчины на станции Тайнинская

Фото: sledcom.ru

Уголовное дело возбудили после гибели 57-летнего мужчины на станции Тайнинская Ярославского направления Московской железной дороги в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По версии следствия, 20 октября 2026 года около 18:30 мужчину смертельно травмировал электропоезд.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека". Следователи выясняют подробности случившегося.

Ранее Московско-Ярославская транспортная прокуратура начала проверку по факту гибели мужчины на станции Тушинская второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2). Предварительно сообщается, что погиб мужчина 2005 года рождения.

Инцидент произошел утром 28 сентября. Изначально сообщалось, что на станции Тушинская несколько человек были травмированы электропоездом № 7216, следовавшим по маршруту Нахабино – Подольск. Однако позднее выяснилось, что пострадал один человек – он получил травмы при попытке группы людей забраться на платформу. Также сообщалось, что один человек погиб: его зажало между платформой и поездом.

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