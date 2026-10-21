Главная детская неделя моды пройдет в столице 24 октября

Фото: kidsfashionweek.moscow

Продюсерский центр "Грани" в 19-й раз проведет Главную детскую неделю моды (Kids Fashion Week). Мероприятие состоится 24 октября в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке, рассказали РИА Новости в пресс-службе площадки.

Гостей ждут премьера модного шоу "Многоточие", а также показы новых коллекций российских дизайнеров и брендов детской одежды. В рамках недели моды пройдут 27 показов, программа разделена на детскую и взрослую части. На подиум выйдут более 300 юных моделей в возрасте от 6 до 18 лет.

В ходе мероприятия представят проект "Академия Русской Моды. Россия – миру", вдохновленный культурным кодом России. Главной площадкой показов станет исторический атриум ЦДМ, где установят 30-метровый подиум и места для зрителей. Вход на мероприятие свободный.

Генеральный продюсер детской недели моды, основатель продюсерского центра "Грани" Елена Склярова отметила, что в событии ежегодно участвуют известные дизайнеры, стилисты, визажисты, фотографы, блогеры и представители шоу-бизнеса.

По ее словам, в 2026 году на подиум выйдут сотни ребят из разных регионов станы. Именно на подиуме в ЦДМ рождаются громкие имена, а мода превращается в настоящее творчество и свободу самовыражения, подчеркнула Склярова.

Ранее стилист Александр Рогов назвал модные тенденции, которые будут актуальны весной следующего года. По его мнению, следует обратить внимание на полупрозрачные изделия, напоминающие пластик. Также еще одним заметным трендом стали флюоресцентные цветочные элементы.