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13 октября, 11:17

Культура

В столице подвели экономические итоги седьмой Московской недели моды

Фото: пресс-служба Московской недели моды

Общий объем сделок, обсуждаемых участниками седьмой Московской недели моды, составляет уже почти 350 миллионов рублей. Кроме того, как сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, организатор мероприятия – Фонд моды – договорился о сотрудничестве с профильными ассоциациями из четырех государств.

"Международные соглашения подписаны с партнерами из Белоруссии, Казахстана, Кении и Бангладеш. Благодаря им российские дизайнеры представят свои коллекции в этих странах", – рассказала Сергунина.

В рамках договоренностей, достигнутых в предыдущие сезоны, отечественные модельеры до конца 2026-го отправятся в Индию и Испанию. На следующий год запланированы поездки в Китай и Армению.

Международные показы и поддержка локальных брендов

Седьмая Неделя моды прошла в столице с 26 сентября по 1 октября, ее посетили больше 65 тысяч человек. Она объединила бренды из 12 иностранных государств и 24 регионов России, в том числе из таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Мурманск, Нижний Новгород, Улан-Удэ, Волгоград, Якутск, Комсомольск-на-Амуре, Омск.

Показы провели не только профессионалы, но и около 100 студентов Института искусств Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина, Национального института дизайна и других профильных учебных заведений. Всего почти 2 тысячи моделей продемонстрировали публике свыше 3 тысяч образов.

Для всех желающих работала площадка с маркетом и шоурумом, организованная совместно с проектом "Сделано в Москве". Ее ассортимент включал одежду, обувь и аксессуары 96 российских компаний, более 60 из которых – столичные. Благодаря этой городской программе локальные бренды презентовали авторские коллекции, а их дополнительный оборот превысил 33 миллиона рублей.

Поклонников кино традиционно ждал фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts. На нем можно было посмотреть 56 картин о моде отечественных и зарубежных режиссеров.

Международную программу дополнил четвертый Саммит моды БРИКС+. Он привлек экспертов из России и еще свыше 60 государств – от Бразилии, Китая и Мексики до Индии и Малайзии. Ключевой темой стало влияние глобальных экономических, социальных и технологических трансформаций на модную индустрию.

Деловые сессии форума посвятили новым трендам на международном рынке, привлечению инвестиций, роли народных ремесел в дизайн-индустрии, предпочтениям молодежи и использованию искусственного интеллекта, технологичным материалам.

На форуме также продолжилась традиция проведения выставок, отражающих многогранную культуру России и стран БРИКС. В частности, бренд "Хохлома" представил экспозицию "Хохлома х российские дизайнеры". Главная идея проекта – через сотрудничество с ведущими художниками и дизайнерами показать, что современная одежда, аксессуары, мебель и украшения могут быть вдохновлены старинными промыслами.

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