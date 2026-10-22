В посольстве заявили об отсутствии сведений о пострадавших в протестах в Албании россиянах

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Посольство России в Албании не имеет сведений о пострадавших в ходе протестов россиянах. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол России в Албании Алексей Зайцев.

По словам дипломата, студенческие волнения не прекращаются в Тиране и ряде других городов уже больше недели. В результате протестов серьезно повреждены городская инфраструктура и коммерческие объекты.

Посол привел официальные данные: число пострадавших достигло 320, из них 192 полицейских и шесть представителей СМИ. Задержан 271 человек.

Беспорядки в Албании начались 13 октября на фоне студенческой акции протеста у министерства образования страны. Демонстранты требовали в том числе отставки премьер-министра Эди Рамы, выступали против дорогого обучения и нехватки работы по специальности.

Протесты сопровождались столкновениями с полицией и нападениями на госучреждения. В частности, участники протестов забросали камнями здание штаб-квартиры правящей Социалистической партии Албании и разбили окна.