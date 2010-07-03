Более половины БКЛ построят до конца 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируют завершить более чем на 50 процентов до конца текущего года, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в эфире телеканала Москва 24.

"И в этом году мы надеемся перешагнуть экватор, то есть это вот такую психологическую точку, когда половина Большой кольцевой линии будет уже построена", – сказал заммэра.

По словам Хуснуллина, на сегодняшний день на БКЛ действуют шесть станций из 31 запланированных.

Ранее сообщалось, что ограничения движения, введенные на востоке Москвы из-за прокладки тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ), будут отменены в четверг, 4 апреля.

Пять станций красной линии столичного метро были закрыты в связи с завершением строительства северо-восточного участка БКЛ. Участок красной ветки заработает 4 апреля.