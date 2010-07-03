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18:08

Ограничения движения на востоке Москвы снимут 4 апреля

город транспорт

18:08

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ограничения движения, введенные на востоке Москвы из-за прокладки тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ), будут отменены в четверг, 4 апреля. Об этом говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Пять станций красной линии столичного метро были закрыты в связи с завершением строительства северо-восточного участка БКЛ. Ожидалось, что они возобновят работу утром 6 апреля.

В связи с этим в столице был запущен компенсационный общественный транспорт. Водителям же рекомендовали на время строительства пользоваться маршрутами объезда.

Участок красной ветки столичного метро уже закрывали месяц назад. Тогда станции открыли раньше предполагаемого срока.

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город транспорт

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