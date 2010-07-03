ЦОДД контролирует дорожную ситуацию в районе закрытых станций красной ветки

Сотрудники ЦОДД постоянно мониторят дорожную ситуацию в районе закрытых станций Сокольнической линии метро, сообщает Агентство "Москва".
Помогают в этом более двух тысяч камер телеобзора. Кроме того, данные поступают со стратегических детекторов движения, которые контролируют важнейшие магистрали.
Специалисты в режиме реального времени перенастраивают работу светофоров, с помощью ручного управления увеличивают фазы для наиболее загруженных направлений в районах Красносельский, Сокольники и Преображенское.
Помимо этого, на 175 информационных табло и на восьми мобильных табло для автомобилистов транслируется информация об ограничениях в движении транспорта.
Отмечается, что по будням осложнения наблюдаются на улицах Верхняя Красносельская, Большая Черкизовская, Нижняя Красносельская, Бакунинская, Жебрунова, Щербаковская, Спартаковская, Краснобогатырская и Сокольнический Вал, Открытом шоссе.
Водителей просят заранее ознакомиться с ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, а по возможности пользоваться городским транспортом. Рекомендуемое время для выезда из района в сторону центра – до 6:30, возвращения – после окончания вечернего часа пик в 21:30.
Из-за строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии закрыт северный участок Сокольнической линии метро. Она возобновит работу в понедельник, 6 апреля, в 5:30.
Для пассажиров не работают станции: "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского". В связи с этим в столице запущен компенсационный общественный транспорт.
Закрытый участок Сокольнической линии метро могут запустить на день раньше
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