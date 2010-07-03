Автобусы "КМ" курсируют на закрытом участке Сокольнической линии метро

Работу автобусов "КМ" на закрытом участке Сокольнической линии сняли на видео
Москвичи и гости столицы могут воспользоваться бесплатными автобусами "КМ", которые курсируют на закрытом участке Сокольнической линии столичной подземки.
Каждую минуту автобусы курсируют от станции "Комсомольская" до станции "Черкизовская" с остановками у станций "Красносельская", "Сокольники" и "Преображенская площадь".
Кроме того, проезд на трамваях "13" будет бесплатным. Маршрут проходит от Метрогородка до улицы Каланчевская через станции метро "Бульвар Рокоссовского", "Преображенская площадь", "Сокольники", "Красносельская" и "Комсомольская".
Также работают регулярные маршруты наземного транспорта.
Участок красной ветки метро между станциями "Комсомольская" и "Бульвар Рокоссовского" закрыли с 30 марта по 5 апреля. Для пассажиров не работают станции: "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского", сообщает пресс-служба Московского метрополитена.
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