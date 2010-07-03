ЦОДД посоветовал не выезжать на северо-восток Москвы до 22:00

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичным автомобилистам рекомендовали не выезжать в сторону Сокольников и Черкизова до 22:00. Об этом говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.
В вечерний час пик на машине в сторону Сокольников, Черкизова и т.д. сегодня и до пятницы лучше выезжать после 22:00. На метро - стоит выбрать синюю ветку или #МЦК. #КМ и 13-й трамвай быстрые, но возможности «Комсомольской» не безграничны - там можно потерять время. pic.twitter.com/sC1R1QBsd3
Ограничения связаны с завершением строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии. Строители проложат второй перегонный тоннель, который пройдет по внешней стороне кольца.
Кроме того, из-за строительных работ будет закрыта северный участок Сокольнической линии метро. Она возобновит работу в понедельник, 6 апреля, в 5:30. В связи закрытием участка красной линии метро в столице будет запущен компенсационный общественный транспорт.
Ранее в ЦОДД посоветовали москвичам выезжать из дома на машине до 6:30 через Ярославское шоссе и шоссе Энтузиастов. При этом следует иметь в запасе 30-40 минут, поскольку движение будет плотным.
Из-за строительства северо-восточного участка БКЛ закрыты 5 станций Сокольнической линии
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