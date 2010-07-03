Москвичей призвали выезжать из дома на машине до 6:30 из-за закрытия Сокольнической линии

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В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали выезжать из дома на машине до 6:30. Совет дан в связи с закрытием пяти станций Сокольнической линии метро. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ЦОДД.

"Напоминаем о закрытом до 5 апреля северном участке Сокольнической линии метро. На машине лучше выезжать до 6:30 и лучше через Ярославское шоссе и шоссе Энтузиастов, но и там будет плотно. И лучше выезжать заранее, имея в запасе 30-40 минут", – посоветовал центр горожанам.

Жители районов, прилегающих к северной части Сокольнической ветки метро могут воспользоваться МЦК, компенсационными автобусами "КМ" и трамваем №13.