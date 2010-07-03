Маршруты наземного транспорта изменятся из-за закрытия участка красной ветки метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Несколько маршрутов наземного транспорта изменятся с 30 марта по 5 апреля из-за временного закрытия участка Сокольнической линии метро между станциями "Комсомольская" и "Бульвар Рокоссовского", сообщает Мосгортранс.

Планируется организовать бесплатный маршрут автобуса "КМ" Метро "Комсомольская" – Метро "Черкизовская", который будет останавливаться только у станций метро. Интервал составит меньше одной минуты.

Маршрут трамвая № 13 Детский санаторий – Каланчевская улица в эти дни будет бесплатным. На нем можно будет без пересадок доехать от станции метро "Комсомольская" до "Бульвара Рокоссовского". Интервал – пять минут.

В эти дни изменятся автобусные маршруты "А", № 122, 372, 387, 449, 778, 974 и 975. Маршрут трамвая № 29 в указанный период работать не будет.

Для автобусов "т32", № 86, 86к, 171, 716 и троллейбуса № 41 отменяется остановка Метро "Преображенская площадь" при следовании в сторону станций метро "Сокольники" и "Электрозаводская". Пассажирам рекомендуют пользоваться остановками на улицах Большая Черкизовская и Краснобогатырская.

Ограничения в работе красной ветки метро связаны с завершением строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии. Строители проложат второй перегонный тоннель, который пройдет по внешней стороне кольца.

В обычном режиме Сокольническая линия возобновит работу в понедельник, 6 апреля, в 5:30.

Ранее сообщалось, что из-за закрытия участка метро перекроют часть улиц на востоке столицы. Ограничения введут с 30 марта по 6 апреля. Схема движения транспорта изменится в районах Красносельский, Сокольники и Преображенское.