Ряд улиц в Москве перекроют из-за строительства БКЛ метро

Фото: ТАСС/Ярослав Чингаев

Часть улиц на востоке столицы перекроют из-за закрытия участка метро от "Комсомольской" до "Бульвара Рокоссовского". Ограничения, которые введут с 30 марта по 6 апреля, связаны со строительством БКЛ, сообщает Центр организации дорожного движения.

Схема движения транспорта изменится в районах Красносельский, Сокольники и Преображенское. В них есть участки, которые перекроют, чтобы дать приоритет автобусам, которые будут возить пассажиров в дни закрытия метро. Это коснется улиц Краснопрудная, Преображенская, Стромынка, Барболина, Русаковская, а также 2-го Полевого переулка и дублера Большой Черкизовской.

Кроме того, машинам закроют съезд с Халтуринской на Большую Черкизовскую в сторону центра. Приоритет общественному транспорту обеспечат перекрытия участков на Рязанском проезде, 2-й Леснорядской улице, 1-м Полевом переулке и Малой Остроумовской улице.

Также автомобилисты не смогут съехать с ТТК на Русаковскую и Краснопрудные улицы, а с Русковской набережной на Стромынку. При этом проезд жителей к домам обеспечат сотрудники ГИБДД.

Чтобы оставленные на улице машины не мешали автобусам, парковку на Новорязанской, Краснопрудной, Большой Черкизовской и Краснобогатырских улицах ограничат.

По словам специалистов, ограничения осложнят движение на участках, прилегающих к закрытому участку Сокольнической линии. Затруднения могут быть и на шоссе Энтузистов, которое водители, вероятно, будут использовать для объезда.

"Рекомендуемое время для выезда из района в сторону центра – до 06:30, возвращения – после окончания вечернего часа пик", – добавили в ЦОДД.

Ограничения будут действовать и вечером 3 апреля, когда на стадионе "РЖД Арена" состоится матч полуфинала кубка России по футболу между "Локомотивом" и "Ростовом". Болельщикам советуют заранее планировать маршрут, по возможности пользоваться МЦК и наземным транспортом.

Участок красной ветки подземки уже закрывали месяц назад. Тогда станции открыли раньше предполагаемого срока. На этот раз пассажиров также будут возить бесплатные автобусы "КМ". Ожидается, что на маршрут выйдут более 230 составов.

