Контроль участков в районе закрытых станций метро осуществляется круглосуточно

Дорожники круглосуточно следят за ситуацией в районе закрытых станций Сокольнической линии метро. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ЦОДД.
Дежурные отвечают за бесперебойную работу автобусов "КМ", которые временно возят пассажиров подземки, и обеспечивают приоритет наземному городскому транспорту.
"Сотрудники дежурной смены следят за ситуацией, корректируют режим работы светофоров, следят за инфраструктурой", – добавили в пресс-службе.
Участок красной ветки метро от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского" закрыли с 16 по 24 февраля из-за строительства БКЛ. В обычном режиме линия заработает утром 25 февраля. Пока людей возят бесплатные автобусы "КМ", которые отправляются каждую минуту.
Ранее стало известно, что пассажирам закрытого участка Сокольнической линии раздали почти 400 литров горячего чая.
В Москве закрыли пять станций метро Сокольнической линии
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