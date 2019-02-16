Пять станций Сокольнической линии метро закрыли по 24 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пять станций Сокольнической линии метро закрыли до 24 февраля для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщает телеканал Москва 24.
Не работают станции: "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского".
Поезда по красной ветке будут курсировать только на участке между станциями "Саларьево" и "Комсомольская", в обычном режиме линия возобновит работу 25 февраля.
На время закрытия станций запущен бесплатный маршрут "КМ". Планируется, что перевозить пассажиров будут более 230 автобусов, которые будут курсировать каждую минуту с остановками у станций столичной подземки.
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Также сократили интервалы движения трамваев №13, проезд на которых на период закрытия участка красной ветки метро будет бесплатным.
В период закрытия данного участка контролировать безопасность дорожного движения будут более 60 сотрудников дорожно-патрульной службы.
В зоне ограничения движения транспортного потока будет организовано 28 постов. Кроме того, инспекторы ДПС будут осуществлять регулировочно-распорядительные действия, а также информирование граждан о возможных маршрутах объезда.
Чтобы предупредить автомобилистов об ограничении движения рядом со станциями Сокольнической линии метро, будут работать информационные табло.
Они появятся на подъездах к Стромынке, Песочному переулку, а также к улице Гаврикова и Верхней Красносельской улице. Кроме того, предупреждение продублировано на 175 стационарных табло.
По словам первого заместителя начальника столичного метро, начальника дирекции инфраструктуры Дмитрия Дощатова, около 100 сотрудников столичной подземки, 200 навигационных стоек и порядка 2,5 тысячи плакатов будут помогать пассажирам сориентироваться во время закрытия участка красной ветки.
"На работу выведено 100 человек Центра по обеспечению мобильности пассажиров", – приводит слова Дощатова РИА Новости.
Он уточнил, что информирующие плакаты размещены на станциях метро и МЦК, а также на Ленинградском, Казанском и Ярославском вокзалах.
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