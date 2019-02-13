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13:18

Мобильные табло предупредят москвичей об ограничении движения

транспорт перекрытия

13:18

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Фото: twitter.com/gucodd

Семь мобильных табло установят в Москве, чтобы предупредить автомобилистов об ограничении движения рядом со станциями Сокольнической линии метро, сообщает ЦОДД.

Табло будут работать до 25 февраля. Они появятся на подъездах к Стромынке, Песочному переулку, а также к улице Гаврикова и Верхней Красносельской улице. Кроме того, предупреждение продублировано на 175 стационарных табло.

Для строительства Большой кольцевой линии с 16 по 24 февраля включительно временно закроют пять станций красной ветки подземки. Речь идет о "Красносельской", "Сокольниках", "Преображенской площади", "Черкизовской" и "Бульваре Рокоссовского".

Поезда Сокольнической линии будут ходить только между станциями "Саларьево" и "Комсомольская". Остальные участки откроют утром 25 февраля.

На время работ пассажиров примут автобусы "КМ", которые будут курсировать каждую минуту. При этом движение транспорта временно ограничат в трех районах столицы.

Пять станций Сокольнической линии метро закроют 16 февраля

транспорт перекрытия

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