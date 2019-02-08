Cтанции Сокольнической линии закроют с 16 по 24 февраля

С 16 по 24 февраля включительно закроют пять станций Сокольнической линии, передает Агентство "Москва".
"Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" будут недоступны из-за строительства БКЛ. Поезда по красной ветке будут курсировать только на участке между "Саларьево" и "Комсомольской", в обычном режиме линия возобновит работу 25 февраля в 5:30.
В это время будет строиться северо-восточный участок БКЛ, который пройдет под станцией "Сокольники". По строительным нормам такие работы требуют временного прекращения движения поездов.
Для пассажиров организуют бесплатный компенсационный маршрут "КМ", автобусы которого будут ездить каждую минуту. На маршруте запустят более 230 автобусов.
До пяти минут в часы пик сократят интервалы движения трамваев №13. Проезд на них в период закрытия участка будет бесплатным. Трамваи ходят от Детского санатория (район Метрогородок) через "Бульвар Рокоссовского", "Преображенская площадь", "Сокольники", "Красносельскую" и "Комсомольскую".
Для жителей района Богородское организуют автобусный маршрут № 86М – от метро "Бульвар Рокоссовского" до проспекта Буденного через "Преображенскую площадь" и "Электрозаводскую".
В районах Басманный, Сокольники и Преображенское изменится схема движения транспорта. Будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта.
Это касается Краснопрудной улицы от дома № 6 до Верхней Красносельской; Краснопрудной от Верхняя Красносельской до ТТК; улиц Русаковская, Стромынка; Преображенской от Стромынки до Преображенской площади; Преображенская площади от улицы Преображенская до Большой Черкизовской.
Проезд личного транспорта по ним запретят. Въезд к домам для местных жителей будет происходить по предъявлению паспорта сотрудникам ГИБДД.
Из-за изменений ожидается осложнение дорожно-транспортной ситуации на нескольких улицах. Движение на дорогах будут контролировать сотрудники УГИБДД по Москве и службы "Дорожный патруль".
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