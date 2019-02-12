Движение в трех районах ограничат с 16 по 25 февраля

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

Движение транспорта временно ограничат в трех районах столицы в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ). С 16 по 25 февраля в районах Басманный, Сокольники и Преображенское изменится схема движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"С 16 по 24 февраля 2019 года в связи со строительством Большой кольцевой линии будет временно закрыт участок Сокольнической линии метро между станциями "Комсомольская" и "Бульвар Рокоссовского". В связи с этим в районах Басманный, Сокольники и Преображенское изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Ограничения будут действовать с 02:30 16 февраля до 04:30 25 февраля", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ЦОДД



Отмечается, что для приоритетного движения наземного городского транспорта будут перекрыты участки улиц Краснопрудная (от дома 6 до улицы Верхняя Красносельская, от улицы Верхняя Красносельская до ТТК), Русаковская (от ТТК до улицы Стромынка), Стромынка (от улицы Русаковская до улицы Преображенская), Преображенская (от улицы Стромынка до улицы Большая Черкизовская).

Также изменится схема движения транспорта на участках 2-го Полевого переулка, улицы Барболина, улицы Бабаевская, на дублере улицы Большая Черкизовская и на Окружном проезде. Также будет закрыт съезд с улицы Халтуринская на улицу Большая Черкизовская в сторону центра.

Отмечается, что проезд жителей к домам будет обеспечиваться сотрудниками ГИБДД. Водителей просят заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться, по возможности, общественным транспортом, а также сдвинуть свои поездки на личном автомобиле на внепиковые часы.

Рекомендуемое время для выезда из района в сторону центра – до 6:30, возвращения – после окончания вечернего часа пик (21:30).

Ранее заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что в течение 2019 года планируется сдать порядка 30% Большой кольцевой линии метро. Хуснуллин также сообщил, что к настоящему моменту утверждена трассировка будущей линии столичной подземки до Троицка в ТиНАО. Кроме того, по его словам, утверждена новая станция под будущую станцию Бирюлевской линии. Он добавил, что в ближайшие пять планируется вводить в эксплуатацию минимум по 10 новых станций метро ежегодно.