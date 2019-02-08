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19:26

Около 30% всей БКЛ метро планируют сдать в 2019 году

строительство транспорт метро

19:26

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Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В течение 2019 года планируется сдать порядка 30% Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Главной задачей в метростроении мы, конечно, ставим замыкание Большой кольцевой линии. Это самое большое подземное кольцо в мире – 31 станция. За 2019 год мы должны не только начать строить, а уже должны сдать порядка 30% всей Большой кольцевой линии", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Хуснуллин также сообщил, что к настоящему моменту утверждена трассировка будущей линии столичной подземки до Троицка в ТиНАО. Кроме того, по его словам, утверждена новая станция под будущую станцию Бирюлевской линии. Он добавил, что в ближайшие пять планируется вводить в эксплуатацию минимум по 10 новых станций метро ежегодно.

Ранее сообщалось, что три станции Сокольнической ветки столичного метро свяжут пересадками со строящимися Большой кольцевой и Коммунарской линиями. В частности, со "Стромынки" и "Проспекта Вернадского" можно будет пересесть на одноименные станции БКЛ, а со станции "Коммунарка" – на Коммунарскую линию.

Тем временем начался основной этап строительства вестибюля станции "Лефортово", которая будет расположена на Большом кольце. Специалисты уже установили ограждающие конструкции в котловане. "Лефортово" будет станцией мелкого заложения, с островной платформой и одним рядом колонн посередине. Архитектурный облик строения разрабатывали, учитывая застройку исторического района. Единственный вестибюль станции метро "Лефортово" будет расположен на углу Солдатской и Наличной улиц, недалеко от кинотеатра "Спутник".

Кроме того, власти Москвы выделили участок в семь гектаров на юге города под строительство станции метро "Кленовый бульвар". Она тоже станет частью Большой кольцевой линии и будет следовать за станцией "Нагатинский затон".

Как меняется транспортная сеть Москвы

строительство транспорт метро

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