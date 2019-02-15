ГИБДД проконтролирует движение в период закрытия участка красной ветки метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дорожная полиция проконтролирует безопасность дорожного движения в период закрытия участка красной ветки метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Ежедневно с 16 по 24 февраля более 60 сотрудников дорожно-патрульной службы будут обеспечивать непрерывный контроль за обеспечением безопасности дорожного движения в период закрытия пяти станций Сокольнической линии метрополитена", – говорится на сайте ведомства.

В зоне ограничения движения транспортного потока будет организовано 28 постов. Кроме того, инспекторы ДПС будут осуществлять регулировочно-распорядительные действия, а также информирование граждан о возможных маршрутах объезда.

Для строительства Большой кольцевой линии с 16 по 24 февраля включительно временно закроют пять станций красной ветки подземки. Речь идет о "Красносельской", "Сокольниках", "Преображенской площади", "Черкизовской" и "Бульваре Рокоссовского".

Поезда Сокольнической линии будут ходить только между станциями "Саларьево" и "Комсомольская". Остальные участки откроют утром 25 февраля.

На время работ пассажиров примут автобусы "КМ", которые будут курсировать каждую минуту. При этом движение транспорта временно ограничат в трех районах столицы.