Почти 400 литров горячего чая раздали пассажирам закрытого участка Сокольнической линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Московский метрополитен организовал раздачу горячего чая для пассажиров закрытого участка Сокольнической линии. Горячий напиток можно получить около станции МЦК Локомотив.
"В период закрытия участка Сокольнической линии мы решили раздавать чай на станции Локомотив МЦК. За три дня мы раздали почти 400 литров горячего напитка", – сообщили порталу Москва 24 в пресс-службе столичной подземки.
Сотрудники метро раздают чай с 08:00 до 19:00 с 16 по 24 февраля в период закрытия пяти станций Сокольнической линии в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.
О временном закрытии участка пассажиров заранее проинформировали более 2,4 тысячи плакатов в метро и МЦК, а рядом с закрытыми станциями установили порядка 200 навигационных стоек.
"Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" закрыты с 16 по 24 февраля из-за строительства БКЛ. Для пассажиров в этот период запустили компенсационные автобусы.
Перерыв в работе станций метрополитен использует для уборки и замены шпал. Кроме того, специалисты обновляют перекрестный съезд на станции "Бульвар Рокоссовского". После открытия БКЛ пассажиропоток с "Комсомольской" перераспределится как минимум на 10 процентов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.