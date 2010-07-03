Участок красной ветки метро вновь закроют

Пять станций Сокольнической линии метро снова закроют для строительства БКЛ. С 30 марта по 5 апреля включительно поезда не будут возить пассажиров от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского", сообщили Москве 24 в пресс-службе метро.
Этот же участок уже закрывали в феврале. Тогда его открыли раньше предполагаемого срока.
Пока станции будут закрыты, пассажиров вновь начнут возить бесплатные автобусы "КМ". Власти планируют задействовать более 230 составов.
В метро добавили, что в часы пик интервалы движения трамваев № 13 сократят до пяти минут. В дни закрытия метро они тоже будут возить пассажиров бесплатно.
"Для жителей района Богородское организуют автобусный маршрут № 86М – от метро "Бульвар Рокоссовского" до проспекта Буденного через станции метро "Преображенская площадь" и "Электрозаводская", – добавили в метро.
На станциях разместят плакаты с информацией о временном закрытии участка. Кроме того, в подземке будут дежурить сотрудники Службы безопасности и УВД.
В прошлый раз за время закрытия станций МЦК перевезло более 2,5 миллиона пассажиров. Самый большой показатель за день превысил 523 тысячи человек.
Открытие БКЛ снизит нагрузку на Сокольническую и Кольцевую линии метро
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