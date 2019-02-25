МЦК перевезло более 2,5 млн пассажиров в дни закрытия красной ветки метро

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Более 2,56 миллиона человек прокатились на МЦК с 18 по 22 февраля. Рост пассажиропотока обусловлен временным закрытием участка Сокольнической линии метро, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского центрального кольца.

Отмечается, что пока поезда не ходили от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского", ежесуточный рекорд по пассажиропотоку на МЦК обновился несколько раз. Самый большой показатель за день превысил 523 тысяч человек.

Чаще всего горожане делали пересадку на станции Площадь Гагарина. За пять рабочих дней ей воспользовались 223,5 тысячи человек. Следом идут "Ботанический сад" и "Бульвар Рокоссовского" с результатами 157,3 тысячи и 156,8 тысячи пассажиров соответственно.

23 февраля станции красной ветки вернулись к привычному режиму работы. Это произошло раньше предполагаемого срока. Повторно закрыть участок собираются в апреле.

