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10:56

Участок Сокольнической линии метро повторно закроют в апреле

транспорт метро

10:56

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Станции "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" Сокольнической линии метро повторно закроют в середине апреля, заявил заммэра столицы Максим Ликсутов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Это связано со строительством северо-восточного участка БКЛ. Точную дату закрытия объявят позднее. На время закрытия участка запустят компенсационный транспорт, а в районе станций ограничат движение для автомобилистов.

16 февраля станции закрывали для строительства БКЛ. Их планировалось открыть 25 февраля, но 23 февраля участок вернулся к обычной работе досрочно.

Между закрытыми станциями также курсировал бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта. Бесплатный компенсационный транспорт и трамваи осуществили 1,2 миллиона поездок.

Для приоритетного движения компенсационного транспорта были перекрыты улицы Краснопрудная, Русаковская, Стромынка, Преображенская, Преображенская площадь, а также подъезды к ним. Дорожники круглосуточно следили за ситуацией в районе закрытых станций.

На БКЛ запустят поезда "Москва"

транспорт метро

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