Участок Сокольнической линии метро повторно закроют в апреле

Станции "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" Сокольнической линии метро повторно закроют в середине апреля, заявил заммэра столицы Максим Ликсутов. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Это связано со строительством северо-восточного участка БКЛ. Точную дату закрытия объявят позднее. На время закрытия участка запустят компенсационный транспорт, а в районе станций ограничат движение для автомобилистов.
16 февраля станции закрывали для строительства БКЛ. Их планировалось открыть 25 февраля, но 23 февраля участок вернулся к обычной работе досрочно.
Между закрытыми станциями также курсировал бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта. Бесплатный компенсационный транспорт и трамваи осуществили 1,2 миллиона поездок.
Для приоритетного движения компенсационного транспорта были перекрыты улицы Краснопрудная, Русаковская, Стромынка, Преображенская, Преображенская площадь, а также подъезды к ним. Дорожники круглосуточно следили за ситуацией в районе закрытых станций.
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