Сокольническая линия метро вернулась к обычному режиму работы

Пять станций Сокольнической линии метро, которые были закрыты с 16 февраля из-за строительства БКЛ, вернулись к обычному режиму работы, передает Агентство "Москва".
Как уточнили в пресс-службе столичной подземки, работа станций "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" возобновилась на 2 дня раньше срока.
Предполагалось, что участок Сокольнической линии метро возобновит работу в обычном режиме 25 февраля в 5:30.
Ранее сообщалось, что автобусы маршрута №860 вернутся к прежней схеме движения 23 февраля. Речь идет о маршруте "Балашиха – Москва (метро "Черкизовская")".
Из-за строительства БКЛ действующая схема движения автобусов данного маршрута была скорректирована. Конечный остановочный пункт был временно перенесен на станцию "Щелковская" Арбатско-Покровской линии.
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