Автобусы маршрута №860 вернутся к прежней схеме движения 23 февраля

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Автобусы по маршруту №860 начнут следовать по прежней схеме движения 23 февраля, передает Агентство "Москва".

Это связано с открытием станций Сокольнической линии метрополитена на два дня раньше срока.

Речь идет о маршруте "Балашиха – Москва (метро "Черкизовская"). Среднесуточный пассажиропоток на рейсе в будний день составляет около 4 тысяч человек.

Как уточнили в пресс-службе ГУП МО "Мострансавто", с 5:30 утра линия заработает в обычном режиме. Движение автобусов будет возобновлено до конечной остановки – станции метро "Черкизовская".

Из-за строительства БКЛ действующая схема движения автобусов данного маршрута была скорректирована. Конечный остановочный пункт был временно перенесен на станцию "Щелковская" Арбатско-Покровской линии.

Ранее сообщалось, что автобусы Мострансавто привезут ветеранов ВОВ и других участников церемонии возложения венков в День защитника Отечества к Могиле Неизвестного Солдата и к памятнику Маршалу Жукову.

Для перевозки выделят автобусы большой вместимости, обладающие повышенной комфортностью. Они будут выезжать из Дмитрова, Ивантеевки и Мытищ.