Автобусы маршрута №860 вернутся к прежней схеме движения 23 февраля

Автобусы по маршруту №860 начнут следовать по прежней схеме движения 23 февраля, передает Агентство "Москва".
Это связано с открытием станций Сокольнической линии метрополитена на два дня раньше срока.
Речь идет о маршруте "Балашиха – Москва (метро "Черкизовская"). Среднесуточный пассажиропоток на рейсе в будний день составляет около 4 тысяч человек.
Как уточнили в пресс-службе ГУП МО "Мострансавто", с 5:30 утра линия заработает в обычном режиме. Движение автобусов будет возобновлено до конечной остановки – станции метро "Черкизовская".
Из-за строительства БКЛ действующая схема движения автобусов данного маршрута была скорректирована. Конечный остановочный пункт был временно перенесен на станцию "Щелковская" Арбатско-Покровской линии.
Ранее сообщалось, что автобусы Мострансавто привезут ветеранов ВОВ и других участников церемонии возложения венков в День защитника Отечества к Могиле Неизвестного Солдата и к памятнику Маршалу Жукову.
Для перевозки выделят автобусы большой вместимости, обладающие повышенной комфортностью. Они будут выезжать из Дмитрова, Ивантеевки и Мытищ.
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