Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

02:16

Автобусы маршрута №860 вернутся к прежней схеме движения 23 февраля

транспорт

02:16

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Автобусы по маршруту №860 начнут следовать по прежней схеме движения 23 февраля, передает Агентство "Москва".

Это связано с открытием станций Сокольнической линии метрополитена на два дня раньше срока.

Речь идет о маршруте "Балашиха – Москва (метро "Черкизовская"). Среднесуточный пассажиропоток на рейсе в будний день составляет около 4 тысяч человек.

Как уточнили в пресс-службе ГУП МО "Мострансавто", с 5:30 утра линия заработает в обычном режиме. Движение автобусов будет возобновлено до конечной остановки – станции метро "Черкизовская".

Из-за строительства БКЛ действующая схема движения автобусов данного маршрута была скорректирована. Конечный остановочный пункт был временно перенесен на станцию "Щелковская" Арбатско-Покровской линии.

Ранее сообщалось, что автобусы Мострансавто привезут ветеранов ВОВ и других участников церемонии возложения венков в День защитника Отечества к Могиле Неизвестного Солдата и к памятнику Маршалу Жукову.

Для перевозки выделят автобусы большой вместимости, обладающие повышенной комфортностью. Они будут выезжать из Дмитрова, Ивантеевки и Мытищ.

транспорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика