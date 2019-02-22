Пять станций Сокольнической линии возобновят работу 23 февраля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Сокольническую линию метро откроют 23 февраля, сообщил Сергей Собянин в своем Twitter.

Речь идет о пяти закрытых из-за строительства БКЛ станциях: "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского". Вновь они заработают в субботу, в 5:30 утра.

Мэр уточнил, что участок откроется раньше запланированного времени.

Участок красной ветки метро от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского" закрыли 16 февраля из-за строительства Большой кольцевой линии. В обычном режиме линия должна была заработать утром 25 февраля.

На время закрытия людей возят бесплатные автобусы "КМ", которые отправляются каждую минуту. Дорожники круглосуточно следят за ситуацией в районе закрытых станций.

Перерыв в работе станций метрополитен использует для уборки и замены шпал. Кроме того, специалисты обновляют перекрестный съезд на станции "Бульвар Рокоссовского".