На четырех линиях метро вырос пассажиропоток после закрытия участка красной ветки

На станциях Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской, Калининской линий и МЦК увеличился пассажиропоток из-за закрытия пяти станций красной ветки, сообщил порталу Москва 24 столичный метрополитен.
Больше всего пассажиров пользуются станциями: "Бульвар Рокоссовского", "Локомотив", "Ботанический сад" и "Измайлово" МЦК и станции метро "Семеновская", "Щелковская", "Электрозаводская" и "Ботанический сад".
18 февраля станцией "Бульвар Рокоссовского" воспользовались в три раза больше пассажиров, чем в этот же день прошлого года, пассажиропоток на станции "Локомотив" увеличился в два раза.
В понедельник станцией "Измайлово" воспользовались более 15 тысяч пассажиров.
Как отмечается, благодаря альтернативным маршрутам удалось избежать больших нагрузок на станции "Комсомольская" Кольцевой и Сокольнической линий.
О временном закрытии участка пассажиров заранее проинформировали более 2,4 тысячи плакатов в метро и МЦК, рядом с закрытыми станциями установили порядка 200 навигационных стоек.
Построить оптимальный маршрут и найти остановки автобусов "КМ" москвичам и гостям столицы помогают около 100 инспекторов ЦОМП.
Для пассажиров работают восемь мобильных касс, где можно купить билет на одну поездку.
"Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" закрыты с 16 по 24 февраля из-за строительства БКЛ. Для пассажиров в этот период запустили компенсационные автобусы, которые курсируют каждую минуту.
Перерыв в работе станций метрополитен использует для уборки и замены шпал. Кроме того, специалисты обновляют перекрестный съезд на станции "Бульвар Рокоссовского".
После открытия БКЛ пассажиропоток с "Комсомольской" перераспределится как минимум на 10 процентов.
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