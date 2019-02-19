На четырех линиях метро вырос пассажиропоток после закрытия участка красной ветки

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

На станциях Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской, Калининской линий и МЦК увеличился пассажиропоток из-за закрытия пяти станций красной ветки, сообщил порталу Москва 24 столичный метрополитен.

Больше всего пассажиров пользуются станциями: "Бульвар Рокоссовского", "Локомотив", "Ботанический сад" и "Измайлово" МЦК и станции метро "Семеновская", "Щелковская", "Электрозаводская" и "Ботанический сад".

18 февраля станцией "Бульвар Рокоссовского" воспользовались в три раза больше пассажиров, чем в этот же день прошлого года, пассажиропоток на станции "Локомотив" увеличился в два раза.

В понедельник станцией "Измайлово" воспользовались более 15 тысяч пассажиров.

Как отмечается, благодаря альтернативным маршрутам удалось избежать больших нагрузок на станции "Комсомольская" Кольцевой и Сокольнической линий.

О временном закрытии участка пассажиров заранее проинформировали более 2,4 тысячи плакатов в метро и МЦК, рядом с закрытыми станциями установили порядка 200 навигационных стоек.

Построить оптимальный маршрут и найти остановки автобусов "КМ" москвичам и гостям столицы помогают около 100 инспекторов ЦОМП.

Для пассажиров работают восемь мобильных касс, где можно купить билет на одну поездку.

"Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" закрыты с 16 по 24 февраля из-за строительства БКЛ. Для пассажиров в этот период запустили компенсационные автобусы, которые курсируют каждую минуту.

Перерыв в работе станций метрополитен использует для уборки и замены шпал. Кроме того, специалисты обновляют перекрестный съезд на станции "Бульвар Рокоссовского".

После открытия БКЛ пассажиропоток с "Комсомольской" перераспределится как минимум на 10 процентов.