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12:17

Нагрузка на "Комсомольскую" снизится после открытия БКЛ метро

транспорт метро

12:17

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Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

После открытия БКЛ пассажиропоток с "Комсомольской" перераспределится как минимум на 10 процентов, сообщили порталу Москва 24 в столичном метрополитене.

Это те пассажиры, которая едут от станций "Бульвар Рокоссовского", "Черкизовская", "Преображенская площадь", "Сокольники" и "Красносельская" и делают пересадку на "Комсомольскую" Кольцевой ветки.

С открытием станции "Стромынка" БКЛ пассажиры будут пересаживаться на станцию "Сокольники", не доезжая до центра. Это сэкономит от 9 до 15 минут, отметил первый заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Сейчас у пассажиров "Красносельской" путь до "Семеновской" занимает более 20 минут. После появления новых станций, он сократится до 15 минут. На столько же уменьшится время в пути у пассажиров, которые начнут ездить с пересадкой на БКЛ от "Преображенской площади" на станции северного участка Люблинско-Дмитровской линии.

С 16 по 24 февраля из-за строительства БКЛ закрыт участок Сокольнической линии, это станции "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского". Для пассажиров в этот период запустили компенсационные автобусы.

Большая кольцевая линия – крупнейший в мире проект в области метростроения. Ее протяженность составит 69 километров с 31 станцией и двумя электродепо. В 2019 году планируется сдать около 30 процентов всей линии. Четыре новых участка БКЛ с 15 станциями собираются открыть к концу 2021 года. Замкнуть БКЛ планируют в 2022–2023 годах.

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транспорт метро

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