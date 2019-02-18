Рабочие заменят шпалы на закрытом участке красной ветки метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Временное закрытие участка Сокольнической линии используют для уборки станций и замены шпал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замначальника подземки Дмитрия Дощатова.

На смену трем тысячам деревянных шпал придут современные композитные, срок службы которых составляет полвека.

"Также проводится глубокая ревизия систем вентиляции, кондиционирования, мы заменили семь километров силового кабеля", – добавил Дощатов.

Благодаря появившемуся окну 150 специалистов смогут обновить перекрестный съезд на станции "Бульвар Рокоссовского". Это ускорит оборот подвижного состава и обезопасит пассажиров.

Участок красной ветки от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского" закрыли с 16 по 24 февраля. Ограничения необходимы для строительства БКЛ. Все эти дни пассажиров будет возить бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта. Чтобы обеспечить автобусам приоритет, на время закрытия станций перекрыты улицы Краснопрудная, Русаковская, Стромынка, Преображенская, Преображенская площадь и съезды к ним.

