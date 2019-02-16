ЦОДД предупредил о трудностях из-за закрытия участка красной ветки метро

В ЦОДД предупредили автомобилистов о сложной дорожной ситуации в первый день закрытия пяти станций Сокольнической линии столичного метрополитена. Сообщение ведомства опубликовано в микроблоге Twitter.
"На востоке Москвы сейчас очень трудно, всех пассажиров метро везут автобусы и трамваи, движение автомобилей ограничено. Но без этого никак – под красной веткой строят тоннель БКЛ", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают 10 экипажей дорожного патруля. "Не стесняйтесь к ним обращаться, они помогут", – резюмировали в ЦОДД.
Ранее сообщалось, что дорожники перенастраивает светофоры, чтобы увеличить число автобусов, проходящих перекрестки. В нескольких районах изменилась схема движения транспорта. Жителей домов на недоступных участках пропускают по паспортам или пропускам.
Не работают станции: "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского".
На время закрытия станций запущен бесплатный маршрут "КМ". Планируется, что перевозить пассажиров будут более 230 автобусов.
На Сокольнической линии метро закрыли пять станций
Участок Сокольнической линии от станции "Юго-Западная" до "Саларьево" планируют закрыть 3 марта из-за подключения нескольких станций. Планируется, что будут подключены станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" ("Столбово").
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