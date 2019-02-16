Участок красной ветки "Юго-Западная" – "Саларьево" планируют закрыть 3 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Участок Сокольнической линии столичного метрополитена от станции "Юго-Западная" до "Саларьево" могут закрыть 3 марта текущего года из-за подключения нескольких станций.

Планируется, что будут подключены станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" ("Столбово"), сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"У нас на 3 марта назначено перекрытие участка метро от станции "Юго-Западная" до "Саларьево" для подключения участка до "Столбово", – приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что проектирование участка Коммунарской линии метро от станции "Столбово" до Троицка могут завершить в 2019 году. Новая радиальная линия метро свяжет ТиНАО с районом Некрасовка. Она пройдет вдоль Ленинского проспекта, улицы Академика Опарина и улицы Генерала Тюленева до пересечения с МКАД, а далее – вдоль будущей автодороги МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево. Протяженность отрезка составит 17,5 километра.