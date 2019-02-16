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12:10

ЦОДД попросил водителей не ездить в район закрытых станций Сокольнической линии

транспорт метро дороги

12:10

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Фото: скриншот видео Агентство "Москва"

Столичных водителей попросили не ездить на личном транспорте в район пяти станций Сокольнической линии столичного метрополитена, которые закрыли по 24 февраля для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ).

"ЦОДД просит не ездить на машинах в район закрытых станций Сокольнической линии", – говорится в сообщении Центра организации дорожного движения в Twitter.

Кроме того, сотрудники Ситуационного центра следят за дорожной ситуацией. Как отмечается, ЦОДД перенастраивает светофоры, чтобы увеличить число автобусов, проходящих перекрестки.

В нескольких районах изменилась схема движения транспорта. Жителей домов на недоступных участках пропускают по паспортам или пропускам.

Не работают станции: "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского".

На время закрытия станций запущен бесплатный маршрут "КМ". Планируется, что перевозить пассажиров будут более 230 автобусов.

транспорт метро дороги

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