Около 300 тысяч пассажиров перевез компенсационный транспорт за выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Порядка 300 тысяч пассажиров перевезли бесплатные автобусы и трамваи за выходные, сообщает Агентство "Москва".
Транспорт работал 16 и 17 февраля, когда были временно закрыты станции Сокольнической линии метро. В районе закрытых станций дежурят сотрудники Мосгортранса: они помогают пассажирам, координируют посадку в автобусы.
Для строительства Большой кольцевой линии подземки с 16 по 24 февраля закрыто пять станций красной ветки: "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского".
На этот период запущен бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта "КМ". Он курсирует между станциями "Черкизовская", "Преображенская площадь", "Сокольники", "Красносельская" и "Комсомольская". Автобусы ездят каждую минуту, до пяти минут в часы пик сокращены интервалы движения трамваев № 13 с бесплатным проездом.
В Мосгортрансе посоветовали жителям восточных районов столицы заранее выезжать из дома на работу из-за закрытия станций. ЦОДД попросил водителей не ездить в район закрытых станций красной ветки.
3 марта могут закрыть другой участок Сокольнической линии – от станции "Юго-Западная" до "Саларьева". Это связано с подключением нескольких станций.
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