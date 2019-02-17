Мосгортранс призвал москвичей пораньше выезжать на работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Мосгортрансе рекомендовали жителям восточных районов Москвы заранее выезжать из дома на работу. Это связано с закрытием станций Сокольнической линии метро.

Завтра рабочий день (извините). Хотим напомнить, 5 станций #СЛ закрыты (строят новую линию метро). Всю неделю для жителей востока Москвы: МЦК, другие линии, наземные маршруты. Лучше РАНЬШЕ лечь спать, РАНЬШЕ встать, РАНЬШЕ выйти из дома.

Мы с вами: https://t.co/J6bJcEMrnl pic.twitter.com/v7xS38hIJD — Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 17 февраля 2019 г.



В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) также призвали заранее планировать свой маршрут. На машине лучше выезжать до 6:30 и через Ярославское шоссе и Шоссе Энтузиастов.

Пять станций Сокольнической линии на участке от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского" закрыты с 16 по 24 февраля. Ограничения введены в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ).

На время закрытия станций работают специальные компенсационные наземные маршруты, в прилегающих районах действует измененная схема движения транспорта.

Станции "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" откроют для пассажиров 25 февраля в 05:30.