Ветеранов ВОВ на церемонию возложения венков перевезут автобусы Мострансавто

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автобусы Мострансавто перевезут участников церемонии возложения венков в День защитника Отечества, сообщает Агентство "Москва".

Речь идет о ветеранах ВОВ и других участниках церемонии. Их привезут к Могиле Неизвестного Солдата и к памятнику Маршалу Жукову. Торжественное событие состоится 23 февраля.

Для перевозки выделят автобусы большой вместимости, обладающие повышенной комфортностью. Они будут выезжать из трех филиалов Мострансавто – Дмитрова, Ивантеевки и Мытищ.



Перед выходом на маршруты транспортные средства пройдут обязательный контроль. С водителями проведут дополнительные инструктажи.

Ранее ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) призвал столичных водителей быть внимательными на дорогах 23 февраля из-за праздничных мероприятий. Особенное внимание следует уделить соблюдению правил парковки, отметили в организации.

Во время проведения мероприятий на Страстном бульваре и Петровке (до пересечения с Театральным проездом) доступ к платным парковкам может быть ограничен. Всего на участке находится 179 парковочных мест, 14 из которых предназначены для инвалидов.