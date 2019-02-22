Автомобилистам рекомендовали соблюдать правила парковки 23 февраля

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) призвал столичных водителей быть внимательными на дорогах 23 февраля из-за праздничных мероприятий, сообщает Агентство "Москва".

Автомобилистам следует соблюдать правила парковки и дорожного движения, чтобы не создавать аварийно-опасных ситуаций.

Во время проведения мероприятий на Страстном бульваре и Петровке (до пересечения с Театральным проездом) доступ к платным парковкам может быть ограничен. Всего на участке находится 179 парковочных мест, из которых 14 – для инвалидов.

Также в АМПП напомнили, что 23 февраля парковка на всех улицах города, в том числе и на территориях с повышенным тарифом, будет бесплатной. Парковки со шлагбаумом работают в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что 23 февраля перекроют движение транспорта в районе улицы Петровка. Ограничения связаны с проведением демонстрации и митинга.