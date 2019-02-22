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11:40

Движение в районе Петровки перекроют 23 февраля из-за демонстрации

город транспорт

11:40

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Фото: Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

23 февраля перекроют движение транспорта в районе улицы Петровка. Ограничения связаны с проведением демонстрации и митинга, сообщает Агентство "Москва".

Перекрытия будут действовать с 9:00 утра на участке Страстного бульвара от улицы Тверская до улицы Большая Дмитровка. С 11:40 перекроют участок Страстного бульвара от улицы Большая Дмитровка до улицы Петровка и участок улицы Петровка от Страстного бульвара до Театрального проезда.

С 12:45 до 13:00 перекроют участок Театрального проезда в районе пересечения с улицей Петровка. Все участки будут полностью перекрыты. Запускать движение планируется по мере прохождения колонны. ГИБДД может скорректировать время перекрытия движения.

Ограничение движения связано с мероприятиями КПРФ, посвященными 100-летию со дня создания Красной Армии.

Ранее сообщалось, что движение на Киевской улице ограничено по 30 марта из-за инженерных работ. Ограничения до одной полосы действуют на площади Киевского вокзала в районе дома 1 на улице Киевская в районе домов 2 и 14.

город транспорт

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