Движение в районе Петровки перекроют 23 февраля из-за демонстрации

23 февраля перекроют движение транспорта в районе улицы Петровка. Ограничения связаны с проведением демонстрации и митинга, сообщает Агентство "Москва".
Перекрытия будут действовать с 9:00 утра на участке Страстного бульвара от улицы Тверская до улицы Большая Дмитровка. С 11:40 перекроют участок Страстного бульвара от улицы Большая Дмитровка до улицы Петровка и участок улицы Петровка от Страстного бульвара до Театрального проезда.
С 12:45 до 13:00 перекроют участок Театрального проезда в районе пересечения с улицей Петровка. Все участки будут полностью перекрыты. Запускать движение планируется по мере прохождения колонны. ГИБДД может скорректировать время перекрытия движения.
Ограничение движения связано с мероприятиями КПРФ, посвященными 100-летию со дня создания Красной Армии.
Ранее сообщалось, что движение на Киевской улице ограничено по 30 марта из-за инженерных работ. Ограничения до одной полосы действуют на площади Киевского вокзала в районе дома 1 на улице Киевская в районе домов 2 и 14.
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