Движение на Киевской улице ограничили из-за инженерных работ

Движение на Киевской улице ограничено по 30 марта из-за инженерных работ, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.
Ограничения до одной полосы связаны с реконструкцией инженерных сетей. Они действуют на площади Киевского вокзала в районе дома 1, на улице Киевская в районе домов 2 и 14.
По 15 марта ограничение до одной полосы введут в Кропоткинском переулке до 15 марта из-за реконструкции водопроводной сети. Это касается домов 15-17, строения 1; 13, строения 1; 9-11, 9, 10.
По этой же причине на аналогичный срок ограничили по одной полосе в каждом направлении на Большой Переяславской улице. Ограничения распространяются на участки в районе домов 8А, 10, 16.
По одной полосе ограничили в Астраханском переулке. Это участки в районе домов 17/27, строения 1; 24, строения 1; 5, корпуса 1; пересечения с Яблочным переулком.
До 31 декабря в связи со строительством пешеходного перехода одну полосу в каждом направлении ограничили на участке съезда с Родниковой улицы на Киевское шоссе в центр. До этого же дня одна полоса в сторону области ограничена на Киевском шоссе в районе пересечения с Родниковой улицей.
По 30 июня ввели ограничение на съезде с Киевского шоссе в сторону станции метро "Саларьево". Все изменения действуют круглосуточно.
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