Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:07

Движение на Киевской улице ограничили из-за инженерных работ

транспорт дороги строительство

11:07

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Движение на Киевской улице ограничено по 30 марта из-за инженерных работ, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Ограничения до одной полосы связаны с реконструкцией инженерных сетей. Они действуют на площади Киевского вокзала в районе дома 1, на улице Киевская в районе домов 2 и 14.

По 15 марта ограничение до одной полосы введут в Кропоткинском переулке до 15 марта из-за реконструкции водопроводной сети. Это касается домов 15-17, строения 1; 13, строения 1; 9-11, 9, 10.

По этой же причине на аналогичный срок ограничили по одной полосе в каждом направлении на Большой Переяславской улице. Ограничения распространяются на участки в районе домов 8А, 10, 16.

По одной полосе ограничили в Астраханском переулке. Это участки в районе домов 17/27, строения 1; 24, строения 1; 5, корпуса 1; пересечения с Яблочным переулком.

До 31 декабря в связи со строительством пешеходного перехода одну полосу в каждом направлении ограничили на участке съезда с Родниковой улицы на Киевское шоссе в центр. До этого же дня одна полоса в сторону области ограничена на Киевском шоссе в районе пересечения с Родниковой улицей.

По 30 июня ввели ограничение на съезде с Киевского шоссе в сторону станции метро "Саларьево". Все изменения действуют круглосуточно.

транспорт дороги строительство

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика