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07:57

МЦК установило новый суточный рекорд пассажиропотока

транспорт метро

07:57

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пассажиропоток на Московском центральном кольце побил новый суточный рекорд. 19 февраля "Ласточки" перевезли 519 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичного метро в Twitter.

"У нас новый рекорд на МЦК! Спасибо, что выбираете московское метро и МЦК", – говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд установили днем ранее – 18 февраля. В этот день услугами МЦК воспользовались более 508 тысяч пассажиров. В метро увеличение пассажиропотока объясняют в том числе закрытием пяти станций Сокольнической линии.

Ранее сообщалось, что на станциях Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской, Калининской линий и МЦК увеличился пассажиропоток из-за закрытия участка красной ветки.

Больше всего пассажиров пользуются станциями: "Бульвар Рокоссовского", "Локомотив", "Ботанический сад" и "Измайлово" МЦК и станции метро "Семеновская", "Щелковская", "Электрозаводская" и "Ботанический сад".

18 февраля станцией "Бульвар Рокоссовского" воспользовались в три раза больше пассажиров, чем в этот же день прошлого года, пассажиропоток на станции "Локомотив" увеличился в два раза.

Как отмечается, благодаря альтернативным маршрутам удалось избежать больших нагрузок на станции "Комсомольская" Кольцевой и Сокольнической линий.

"Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" закрыты с 16 по 24 февраля из-за строительства БКЛ. Для пассажиров в этот период запустили компенсационные автобусы, которые курсируют каждую минуту.

транспорт метро

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