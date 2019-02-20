МЦК установило новый суточный рекорд пассажиропотока

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пассажиропоток на Московском центральном кольце побил новый суточный рекорд. 19 февраля "Ласточки" перевезли 519 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичного метро в Twitter.
"У нас новый рекорд на МЦК! Спасибо, что выбираете московское метро и МЦК", – говорится в сообщении.
Предыдущий рекорд установили днем ранее – 18 февраля. В этот день услугами МЦК воспользовались более 508 тысяч пассажиров. В метро увеличение пассажиропотока объясняют в том числе закрытием пяти станций Сокольнической линии.
Ранее сообщалось, что на станциях Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской, Калининской линий и МЦК увеличился пассажиропоток из-за закрытия участка красной ветки.
Больше всего пассажиров пользуются станциями: "Бульвар Рокоссовского", "Локомотив", "Ботанический сад" и "Измайлово" МЦК и станции метро "Семеновская", "Щелковская", "Электрозаводская" и "Ботанический сад".
18 февраля станцией "Бульвар Рокоссовского" воспользовались в три раза больше пассажиров, чем в этот же день прошлого года, пассажиропоток на станции "Локомотив" увеличился в два раза.
Как отмечается, благодаря альтернативным маршрутам удалось избежать больших нагрузок на станции "Комсомольская" Кольцевой и Сокольнической линий.
"Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" закрыты с 16 по 24 февраля из-за строительства БКЛ. Для пассажиров в этот период запустили компенсационные автобусы, которые курсируют каждую минуту.
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