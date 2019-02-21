Поезда МЦК за сутки перевезли 523 тысячи пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Суточный рекорд по пассажиропотоку обновлен на МЦК. 20 февраля этим видом транспорта воспользовались 523 тысячи человек, сообщает Twitter столичного метро.

Предыдущий рекорд был установлен 19 февраля, когда поезда МЦК за день перевезли 519 тысяч пассажиров.

Рост пассажиропотока на Московском центральном кольце объясняется закрытием пяти станций красной ветки подземки. Участок от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского" перекрыт с 16 по 24 февраля из-за строительства БКЛ.

Людей временно возят бесплатные автобусы "КМ", которые отправляются каждую минуту. Также пассажиры могут добираться на МЦК или использовать регулярные маршруты городского транспорта, чтобы попасть на станции других линий метро.

Движение в районе закрытых станций круглосуточно контролируют сотрудники ЦОДД.

