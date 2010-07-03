До конца года москвичей ждет еще семь перекрытий метро

Участки красной, фиолетовой и оранжевой веток метро до конца года будут закрываться из-за строительства новых станций. По словам заммэра Москвы Марата Хуснуллина, запланированы еще семь перекрытий подземки, передает ТАСС.
Текущий год Хуснуллин назвал "годом больших перекрытий". Он отметил, что Сокольническую линию перекроют трижды, а Таганско-Краснопресненскую и Калужско-Рижскую – дважды.
С 6 по 10 апреля включительно для пассажиров закрыли станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Это необходимо для проходки тоннеля новой Некрасовской линии.
Людей временно будут возить бесплатные компенсационные маршруты. Прежде сообщалось, что участок фиолетовой ветки могут открыть раньше.
В 2019 году для пассажиров уже два раза закрывали станции Сокольнической линии. Поезда не ходили от "Комсомольской" до "Бульвара Рокоссовского". На этом участке строят БКЛ.
Восемь станций фиолетовой ветки метро временно закрыли
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