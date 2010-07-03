До конца года москвичей ждет еще семь перекрытий метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участки красной, фиолетовой и оранжевой веток метро до конца года будут закрываться из-за строительства новых станций. По словам заммэра Москвы Марата Хуснуллина, запланированы еще семь перекрытий подземки, передает ТАСС.

Текущий год Хуснуллин назвал "годом больших перекрытий". Он отметил, что Сокольническую линию перекроют трижды, а Таганско-Краснопресненскую и Калужско-Рижскую – дважды.

С 6 по 10 апреля включительно для пассажиров закрыли станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Это необходимо для проходки тоннеля новой Некрасовской линии.

Людей временно будут возить бесплатные компенсационные маршруты. Прежде сообщалось, что участок фиолетовой ветки могут открыть раньше.

В 2019 году для пассажиров уже два раза закрывали станции Сокольнической линии. Поезда не ходили от "Комсомольской" до "Бульвара Рокоссовского". На этом участке строят БКЛ.

