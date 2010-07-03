Участок Таганско-Краснопресненской линии метро закрыт до 10 апреля

Для строительства розовой ветки столичного метрополитена с 6 по 10 апреля включительно закрыт участок фиолетовой ветки метро между станциями "Пролетарская" и "Котельники", информирует портал мэра и правительства Москвы.
Закрытие станций "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" требуется для проходки тоннеля новой Некрасовской линии в зоне действующего метро.
Поезда будут курсировать с увеличенными интервалами в 2-2,5 минуты и только между станциями "Планерная" и "Пролетарская".
Для удобства пассажиров в районе закрытого участка фиолетовой линии метро организовано 4 бесплатных компенсационных маршрута наземного транспорта.
На ряде городских маршрутов увеличено количество автобусов и троллейбусов, добавлены экспрессы.
14 регулярных маршрутов на 4 дня стали бесплатными. Есть изменения и в схеме движения автобусов областных маршрутов.
АО "Центральная ППК" предоставляет бесплатный проезд – от железнодорожной станции Текстильщики до Курского вокзала, а также от железнодорожных станций Ухтомская, Косино, Выхино, Вешняки и Люберцы-1 для проезда до Казанского вокзала. Бесплатный проезд актуален на время закрытия фиолетовой ветки метро.
Для удобства пассажиров МЖД и ЦППК с 8 по 10 апреля запустят дополнительные пригородные поезда между Москвой и Люберцами. Ряд электричек будет делать дополнительную остановку на платформах Выхино и Косино.
Изменена схема движения транспорта в следующих районах: Таганский, Южнопортовый, Текстильщики, Печатники, Кузьминки, Рязанский, Нижегородский и Выхино-Жулебино.
Выезд на выделенные полосы разрешен только городскому транспорту. Ограничения движения действуют до 4:30 11 апреля.
Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области вдоль их трасс изменена организация дорожного движения.
На время ограничений выделенные полосы физически обособлены и работают на ежедневной основе на следующих участках:
на улице Марксистская (от Марксистского переулка до Таганской площади);
на улице Таганская (на всем протяжении);
на Волгоградском проспекте (на всем протяжении);
на улице Нижегородская (на всем протяжении);
на Рязанском проспекте (на всем протяжении);
на Лермонтовском проспекте (на всем протяжении);
на Новорязанском шоссе (от МКАД до улицы Маршала Полубоярова);
на площади Крестьянской Заставы (от Волгоградского проспекта до улицы Абельмановская);
на улице Абельмановская (от улицы Воронцовская до Волгоградского проспекта).
Для экспресс-маршрутов у станций метро организовано около 35 дополнительных остановок .
На время ограничений будут недоступны платные парковки на улице Марксистская, в Марксистском переулке и на участке Товарищеского переулка от улицы Таганская до Большого Факельного переулка.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.