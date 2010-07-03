Участок Таганско-Краснопресненской линии метро закрыт до 10 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для строительства розовой ветки столичного метрополитена с 6 по 10 апреля включительно закрыт участок фиолетовой ветки метро между станциями "Пролетарская" и "Котельники", информирует портал мэра и правительства Москвы.

Закрытие станций "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" требуется для проходки тоннеля новой Некрасовской линии в зоне действующего метро.

Поезда будут курсировать с увеличенными интервалами в 2-2,5 минуты и только между станциями "Планерная" и "Пролетарская".

Для удобства пассажиров в районе закрытого участка фиолетовой линии метро организовано 4 бесплатных компенсационных маршрута наземного транспорта.

На ряде городских маршрутов увеличено количество автобусов и троллейбусов, добавлены экспрессы.

14 регулярных маршрутов на 4 дня стали бесплатными. Есть изменения и в схеме движения автобусов областных маршрутов.

АО "Центральная ППК" предоставляет бесплатный проезд – от железнодорожной станции Текстильщики до Курского вокзала, а также от железнодорожных станций Ухтомская, Косино, Выхино, Вешняки и Люберцы-1 для проезда до Казанского вокзала. Бесплатный проезд актуален на время закрытия фиолетовой ветки метро.

Для удобства пассажиров МЖД и ЦППК с 8 по 10 апреля запустят дополнительные пригородные поезда между Москвой и Люберцами. Ряд электричек будет делать дополнительную остановку на платформах Выхино и Косино.

Изменена схема движения транспорта в следующих районах: Таганский, Южнопортовый, Текстильщики, Печатники, Кузьминки, Рязанский, Нижегородский и Выхино-Жулебино.

Выезд на выделенные полосы разрешен только городскому транспорту. Ограничения движения действуют до 4:30 11 апреля.

Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области вдоль их трасс изменена организация дорожного движения.

На время ограничений выделенные полосы физически обособлены и работают на ежедневной основе на следующих участках:

на улице Марксистская (от Марксистского переулка до Таганской площади);

на улице Таганская (на всем протяжении);

на Волгоградском проспекте (на всем протяжении);

на улице Нижегородская (на всем протяжении);

на Рязанском проспекте (на всем протяжении);

на Лермонтовском проспекте (на всем протяжении);

на Новорязанском шоссе (от МКАД до улицы Маршала Полубоярова);

на площади Крестьянской Заставы (от Волгоградского проспекта до улицы Абельмановская);

на улице Абельмановская (от улицы Воронцовская до Волгоградского проспекта).

Для экспресс-маршрутов у станций метро организовано около 35 дополнительных остановок .

На время ограничений будут недоступны платные парковки на улице Марксистская, в Марксистском переулке и на участке Товарищеского переулка от улицы Таганская до Большого Факельного переулка.