Автомобилистам советуют выбрать СВХ после закрытия участка фиолетовой ветки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичным водителям рекомендовали ездить по Северо-Восточной хорде в дни закрытия Таганско-Краснопресненской линии метро. Совет появился в Twitter ЦОДД.

Специалисты центра пояснили, что сейчас движение на трассах вдоль закрытого участка подземки штатное, а автобусы "КМ" ходят без задержек.

"Пока можно проехать и на своей машине, а позже выбирайте СВХ, там будет свободнее", – сказано в сообщении.

Станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" закрыли с 6 по 10 апреля по просьбе столичного департамента строительства. Во время перекрытий будут вестись работы на будущей Некрасовской линии.

Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов вдоль трасс будет изменили организацию движения. Например, выезд на эти выделенные полосы разрешен только городскому транспорту. Список других ограничений есть на Едином транспортном портале.

Ранее сообщалось, что в дни закрытия станций в метро будут работать более 60 дополнительных кассиров. Они помогут основному персоналу подземки.