Число кассиров в метро увеличилось после закрытия фиолетовой ветки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 60 дополнительных кассиров вышли на работу во время перекрытия участка Таганско-Краснопресненской линии. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подземки.

Отмечается, что сотрудники помогут основному персоналу. На станциях будут работать все кассовые окна. Кроме того, в метро проследят за исправностью автоматов.

Дополнительные точки продаж билетов на одну поездку открылись "Таганской", "Курской", "Комсомольской", "Марксистской", "Пролетарской", "Электрозаводской" и еще шести станциях. Внутри вестибюлей работают стойки и мобильные кассиры. Рядом с метро также дежурят кассы-автомобили.

Станции фиолетовой ветки закрыли с 6 по 10 апреля. Это нужно для строительства Некрасовской линии метро. Пассажиров временно возят бесплатные компенсационные маршруты. Поезда ходят только между "Планерной" и "Пролетарской".

