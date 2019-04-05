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5 апреля, 18:28

Ограничения в выходные: что перекроют и как объехать

транспорт метро перекрытия

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

С субботы, 6 апреля, на пять дней закроют целых восемь станций Таганско-Краснопресненской линии метро: от "Пролетарской" до "Котельников". Для пассажиров в эти дни запустят компенсационные маршруты общественного транспорта и бесплатные электрички. Для автомобилистов также введут ряд ограничений на дорогах юго-востока столицы. Узнайте обо всех перекрытия и ограничениях.

Закрытие станций фиолетовой ветки метро

Фото: transport.mos.ru

Участок Таганско-Краснопресненской линии метро между станциями "Пролетарская" и "Котельники" закроется с 6 по 10 апреля из-за строительства новой Некрасовской линии. В эти дни будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Поезда будут курсировать только между станциями "Планерная" и "Пролетарская" с увеличенными интервалами от двух до двух с половиной минут. В обычном режиме Таганско-Краснопресненская линия возобновит работу 11 апреля в 5:30 утра.

Для удобства пассажиров во время закрытия станций метро будут курсировать с минимальными интервалами сразу четыре бесплатных компенсационных маршрута наземного транспорта:

  • КМ1 – метро "Котельники" – метро "Пролетарская" с остановками у закрытых станций метро;
  • КМ2 – метро "Жулебино" – метро "Таганская" с остановками у метро "Лермонтовский проспект", "Выхино", "Рязанский проспект", МЦК Нижегородская;
  • КМ3 – метро "Выхино" – метро "Текстильщики";
  • КМ4 – метро "Выхино" – железно-дорожная платформа Вешняки.

На ряде районных маршрутов увеличат число автобусов и троллейбусов, добавят экспрессные рейсы, еще 14 регулярных маршрутов станут бесплатными: м7, м27, м89, т26, т63, № 51, № 247, № 792, № 849, № 884, № 885, а также троллейбусы № 27, № 64, № 74.

Фото: transport.mos.ru

Для свободного движения общественного транспорта на время закрытия метро на дорогах сделают выделенные полосы, которые будут отделены от общего потока.

Кроме того, помогут до работы доехать и вернуться домой пригородные электрички, проезд на которых станет бесплатным. Не платить можно будет на двух участках Курского и Казанского направлений: от станции "Люберцы-1" и от станции "Текстильщики" до центра и обратно. Бесплатные билеты можно будет получить в пригородных кассах или оформить у мобильных кассиров на остановочных пунктах.

Столичных работодателей уже попросили временно изменить график работы сотрудников, чьи дома и офисы находятся на севере Таганско-Краснопресненской линии.

Ограничения на дорогах

Для автомобилистов в дни закрытия станций Таганско-Краснопресненской линии метро введут ряд ограничений. Они будут действовать от Марксистского переулка до Таганской площади, на Таганской улице, на Волгоградском проспекте, в том числе на дублерах от улицы Люблинская до 54 дома в обоих направлениях. Также схема движения изменится на Нижегородской улице, на Рязанском проспекте, на Новорязанском шоссе, на площади Крестьянская Застава.

Фото: transport.mos.ru

Для автомобилистов будут закрыты:

  • съезды с внутренней и внешней сторон МКАД на Рязанский и Волгоградский проспекты в центр;
  • съезд с внутренней стороны ТТК на Волгоградский проспект в область;
  • съезд и выезд на территории ТЦ "Садовод" с МКАД и на кольцевую дорогу;
  • съезд с МКАД на основной ход Лермонтовского проспекта в область;
  • съезды с основного хода Рязанского проспекта на внутреннюю и внешнюю стороны МКАД;
  • выезд с 1-го Саратовского проезда на дублер Волгоградского проспекта;
  • съезд с дублера Волгоградского проспекта на улицу Люблинская при движении в центр и в обратную сторону;
  • съезды с Есенинского бульвара на основной ход Волгоградского проспекта;
  • съезды с основного хода Волгоградского проспекта на дублер в районе дома 76, корпуса 1 и дома 96, корпуса 1;
  • первый съезд на Самаркандский бульвар с Волгоградского проспекта;
  • выезд с дублера Рязанского проспекта на основной ход в районе дома 22;
  • поворот с улицы Марксистская на улицу Таганская;
  • выезд с Таганской площади на улицу Таганская;
  • правый поворот с улицы Таганская на улицу Абельмановская;
  • правый поворот с площади Крестьянской Заставы на улицу Абельмановская;
  • поворот с Волгоградского проспекта на площадь Крестьянской Заставы при движении в область;
  • движение в прямом направлении по Волгоградскому проспекту в центр на пересечении с площадью Крестьянской Заставы;
  • левый поворот с улицы Скотопрогонной на улицу Нижегородская;
  • поворот с Волжского бульвара при движении от улицы Юных Ленинцев на дублер Волгоградского проспекта в сторону центра и области;
  • правый поворот с улицы Жигулевская на дублер Волгоградского проспекта в направлении центра;
  • правый поворот с основного хода Волгоградского проспекта на улицу Зеленодольская;
  • поворот с дублера Новорязанского шоссе (при движении в центр) на улицу Генерала Кузнецова;
  • съезд с основного хода улицы Нижегородская (при движении в область) на внешнюю сторону ТТК;
  • дублеры Лермонтовского проспекта (в обоих направлениях) в районе метро "Лермонтовский проспект";
  • Хвалынский бульвар (от улицы Привольная до дублера Лермонтовского проспекта);
  • улица Авиаконструктора Миля (от дома 24 до улицы Маршала Полубоярова);
  • дублер Волгоградского проспекта (от улицы Зеленодольская до улицы Жигулевская).

Также с 6 апреля до утра 11 апреля будут недоступны платные парковки на улице Марксистская, в Марксистском переулке и участке Товарищеского переулка – от улицы Таганская до Большого Факельного переулка. Рекомендуемое время для выезда из района в сторону центра – до 6:30, возвращения – после окончания вечернего часа пика – 21:30.

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Федотов Анатолий

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