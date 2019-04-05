Ограничения в выходные: что перекроют и как объехать

С субботы, 6 апреля, на пять дней закроют целых восемь станций Таганско-Краснопресненской линии метро: от "Пролетарской" до "Котельников". Для пассажиров в эти дни запустят компенсационные маршруты общественного транспорта и бесплатные электрички. Для автомобилистов также введут ряд ограничений на дорогах юго-востока столицы. Узнайте обо всех перекрытия и ограничениях.
Закрытие станций фиолетовой ветки метро
Фото: transport.mos.ru
Участок Таганско-Краснопресненской линии метро между станциями "Пролетарская" и "Котельники" закроется с 6 по 10 апреля из-за строительства новой Некрасовской линии. В эти дни будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Поезда будут курсировать только между станциями "Планерная" и "Пролетарская" с увеличенными интервалами от двух до двух с половиной минут. В обычном режиме Таганско-Краснопресненская линия возобновит работу 11 апреля в 5:30 утра.
Для удобства пассажиров во время закрытия станций метро будут курсировать с минимальными интервалами сразу четыре бесплатных компенсационных маршрута наземного транспорта:
- КМ1 – метро "Котельники" – метро "Пролетарская" с остановками у закрытых станций метро;
- КМ2 – метро "Жулебино" – метро "Таганская" с остановками у метро "Лермонтовский проспект", "Выхино", "Рязанский проспект", МЦК Нижегородская;
- КМ3 – метро "Выхино" – метро "Текстильщики";
- КМ4 – метро "Выхино" – железно-дорожная платформа Вешняки.
На ряде районных маршрутов увеличат число автобусов и троллейбусов, добавят экспрессные рейсы, еще 14 регулярных маршрутов станут бесплатными: м7, м27, м89, т26, т63, № 51, № 247, № 792, № 849, № 884, № 885, а также троллейбусы № 27, № 64, № 74.
Фото: transport.mos.ru
Для свободного движения общественного транспорта на время закрытия метро на дорогах сделают выделенные полосы, которые будут отделены от общего потока.
Кроме того, помогут до работы доехать и вернуться домой пригородные электрички, проезд на которых станет бесплатным. Не платить можно будет на двух участках Курского и Казанского направлений: от станции "Люберцы-1" и от станции "Текстильщики" до центра и обратно. Бесплатные билеты можно будет получить в пригородных кассах или оформить у мобильных кассиров на остановочных пунктах.
Столичных работодателей уже попросили временно изменить график работы сотрудников, чьи дома и офисы находятся на севере Таганско-Краснопресненской линии.
Ограничения на дорогах
Для автомобилистов в дни закрытия станций Таганско-Краснопресненской линии метро введут ряд ограничений. Они будут действовать от Марксистского переулка до Таганской площади, на Таганской улице, на Волгоградском проспекте, в том числе на дублерах от улицы Люблинская до 54 дома в обоих направлениях. Также схема движения изменится на Нижегородской улице, на Рязанском проспекте, на Новорязанском шоссе, на площади Крестьянская Застава.
Фото: transport.mos.ru
Для автомобилистов будут закрыты:
- съезды с внутренней и внешней сторон МКАД на Рязанский и Волгоградский проспекты в центр;
- съезд с внутренней стороны ТТК на Волгоградский проспект в область;
- съезд и выезд на территории ТЦ "Садовод" с МКАД и на кольцевую дорогу;
- съезд с МКАД на основной ход Лермонтовского проспекта в область;
- съезды с основного хода Рязанского проспекта на внутреннюю и внешнюю стороны МКАД;
- выезд с 1-го Саратовского проезда на дублер Волгоградского проспекта;
- съезд с дублера Волгоградского проспекта на улицу Люблинская при движении в центр и в обратную сторону;
- съезды с Есенинского бульвара на основной ход Волгоградского проспекта;
- съезды с основного хода Волгоградского проспекта на дублер в районе дома 76, корпуса 1 и дома 96, корпуса 1;
- первый съезд на Самаркандский бульвар с Волгоградского проспекта;
- выезд с дублера Рязанского проспекта на основной ход в районе дома 22;
- поворот с улицы Марксистская на улицу Таганская;
- выезд с Таганской площади на улицу Таганская;
- правый поворот с улицы Таганская на улицу Абельмановская;
- правый поворот с площади Крестьянской Заставы на улицу Абельмановская;
- поворот с Волгоградского проспекта на площадь Крестьянской Заставы при движении в область;
- движение в прямом направлении по Волгоградскому проспекту в центр на пересечении с площадью Крестьянской Заставы;
- левый поворот с улицы Скотопрогонной на улицу Нижегородская;
- поворот с Волжского бульвара при движении от улицы Юных Ленинцев на дублер Волгоградского проспекта в сторону центра и области;
- правый поворот с улицы Жигулевская на дублер Волгоградского проспекта в направлении центра;
- правый поворот с основного хода Волгоградского проспекта на улицу Зеленодольская;
- поворот с дублера Новорязанского шоссе (при движении в центр) на улицу Генерала Кузнецова;
- съезд с основного хода улицы Нижегородская (при движении в область) на внешнюю сторону ТТК;
- дублеры Лермонтовского проспекта (в обоих направлениях) в районе метро "Лермонтовский проспект";
- Хвалынский бульвар (от улицы Привольная до дублера Лермонтовского проспекта);
- улица Авиаконструктора Миля (от дома 24 до улицы Маршала Полубоярова);
- дублер Волгоградского проспекта (от улицы Зеленодольская до улицы Жигулевская).
Также с 6 апреля до утра 11 апреля будут недоступны платные парковки на улице Марксистская, в Марксистском переулке и участке Товарищеского переулка – от улицы Таганская до Большого Факельного переулка. Рекомендуемое время для выезда из района в сторону центра – до 6:30, возвращения – после окончания вечернего часа пика – 21:30.