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17:04

Доступ к платным парковкам ограничат с 6 по 11 апреля

транспорт дороги

17:04

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Фото: Москва 24/Дарья Мясина

Доступ к платным парковкам в столице ограничат на время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщает пресс-служба Московского паркинга.

С 6 апреля до утра 11 апреля в районе от станции "Котельники" до "Пролетарской" изменится дорожное движение. Будут недоступны платные парковки на улице Марксистская, в Марксистском переулке и участке Товарищеского переулка от улицы Таганская до Большого Факельного переулка.

Горожан просят планировать маршрут заранее и оставлять машины только в разрешенных для этого местах, а также обращать внимание на дорожные знаки.

Съезды с МКАД на Рязанский и Волгоградский проспекты, с улицы Нижегородская на ТТК, с ТТК на Волгоградский проспект, с дублера Волгоградского проспекта на улицу Люблинская и с улицы Люблинская на дублер Волгоградского проспекта будут перекрыты. Движение ограничат на дублерах Лермонтовского проспекта и Хвалынского бульвара.

В зонах перекрытых станций ежеминутно будут ездить бесплатные компенсационные маршруты, добавятся обособленные выделенные полосы на Волгоградском и Рязанском проспектах, улице Марксистская, Таганская, Нижегородская и дублерах Новорязанского шоссе. Запустят также дополнительные электрички.

Станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" в указанный период работать не будут. Поезда станут курсировать только между станциями "Планерная" и "Пролетарская" с увеличенными интервалами от 2 до 2,5 минуты. Изменения связаны со строительством Некрасовской линии метро.

С 6 по 10 апреля будут закрыты 8 станций фиолетовой ветки

транспорт дороги

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