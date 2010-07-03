Собянин рассказал о ходе строительства Некрасовской линии

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Полностью Некрасовскую линию метро от станции "Авиамоторная" до станции "Некрасовка" планируется запустить в начале 2020 года. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра строительства одной из станций новой ветки "Юго-Восточная".

"Некрасовская ветка, ее первая часть – от "Некрасовки" до "Косино" – построена. Идут пусконаладочные работы. От "Косино" до "Авиамоторной" идет активное строительство: прокладка тоннелей, строительство станций. Прокладка тоннелей ведется новым для метростроения способом – 10-метровыми щитами. Это позволяет ускорить строительство, сэкономить ресурсы и обеспечить безопасность эксплуатации в дальнейшем. Считаем, что в начале 2020 года линия будет запущена в полном объеме", – сказал мэр столицы.

Некрасовская линия пройдет от "Авиамоторной" до "Нижегородской улицы". Ее протяженность составит 18,6 километра. Пассажирское движение на участке "Косино" – "Некрасовка" планируют открыть уже в этом году.

С открытием Некрасовской линии улучшится транспортное обслуживание 800 тысяч жителей районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также подмосковных Люберец и других городов.

Ветка разгрузит юго-восточный участок Таганско-Краснопресненской линии. Уже в первые годы эксплуатации Некрасовскую линию напрямую подключат к БКЛ. После ввода северного участка нового кольца подземки пассажиры смогут без пересадки проехать от "Некрасовки" до "Рассказовки".

Обслуживанием поездов Некрасовской линии займется новое электродепо "Руднево". В проектировании ветки участвовали специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Белоруссии.

Из-за строительства линии в Москве с 6 по 10 апреля закроют участок фиолетовой ветки метро. В эти дни пассажиров будут возить бесплатные автобусы.

